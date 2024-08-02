TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Correa bombası! Süper Kupa sonrası...

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlanıyor. Sağ kanat için takviye düşünen Kartal'da Angel Correa adı öne çıktı. Siyah beyazlılar ilk olarak A.Madrid'le temas kurdu. İspanyol ekibiyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan Arjantinli futbolcunun durumu soruldu. Yarın Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, derbinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıracak. Correa ile de harekete geçilmesi planlanıyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Angel Correa dışında David Neres ve Asensio da listede bulunuyor. Ancak her iki yıldızın şu anda böyle bir transfere sıcak bakmadıkları ifade edildi. Kartal'ın listesinde ayrıca Manchester United'dan Antony de yer alıyor. Kanat transferinde Beşiktaş'ın ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği kaydedildi. Siyah beyazlılar Ciro İmmobile ve Rafa Silva'nın ardından bir başka flaş transferi daha kadrosuna katmayı hesaplıyor.

ATLETI İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Angel Correa, Atletico Madrid formasıyla özdeşleşti. 2015'ten bu yana İspanyol kulübünde forma giyen Correa, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı. Arjantinli futbolcu, tam 421 kez formasını giydiği Atletico Madrid'de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.

ARJANTİN'DE TARİHE GEÇTİ

Arjantin Milli Takımı'nda 2015'ten beri oynayan Angel Correa, tarihi başarılarda hep kadrodaydı. 2021'de Copa America kazanan Tangocularda kadroda olan tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası zaferinde de yer aldı. Arjantin tarihinin iki büyük kupasında kadroda olan Correa, tarihe geçti.