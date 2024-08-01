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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Cracovia'ya transfer oldu!

Transferde adından söz ettiren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar Ajdin Hasic'in Polonya ekibi Cracovia'ya transfer olduğunu açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 17:17 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 17:28
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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Cracovia'ya transfer oldu!

Birçok yıldızı kadrosuna katan Beşiktaş'ta, gelecek planlamalarında yer almayan Ajdin Hasic'le yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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