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Vida, Rizespor’a doğru
Beşiktaş formasını 4.5 yıl terleten ve 2022-23 sezonu başında AEK'nın yolunu tutan Domagoj Vida, 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Hırvat stoper Çaykur Rizespor ile anlaştı. Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu sürdüğü ve ufak pürüzlerin kaldığı aktarıldı.
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