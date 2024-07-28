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İlhan Palut Amir’i istedi
Çapraz bağlarından sakatlandığı için yaklaşık 6 aylık bir ayrılık yaşayan Amir Hadziahmedovic, ön liberodaki alternatif azlığı nedeniyle takımda kalacak gibi görünüyor. Bu arada Çaykur Rizespor'un, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un Konyaspor'da iken birlikte çalıştığı Amir Hadziahmedovic'i istediğini yönetime belirtirken Mavil yeşilli yönetim Beşiktaş'ın Boşnak futbolcu için vereceği kararı bekliyor.
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