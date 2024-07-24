TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Hücum hattına önemli takviyeler yapan siyah beyazlılar Barcelona'dan ayrılması beklenen Fransız savunmacıya talip oldu. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.
Ayrıca oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.
MILAN DA TALİP OLDU
Fransız oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Milan'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.
LENGLET'İN TRANSFER GEÇMİŞİ
Barcelona, Clement Lenglet'i 2018-19 sezonunda Sevilla'dan 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
İspanyol devi, Lenglet'i 2022-23 sezonunda Tottenham'a, 2023-24 sezonunda ise Aston Villa'ya kiraladı.
SEZON RAKAMI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi.
Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez de sarı kart gördü.
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