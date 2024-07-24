Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Hücum hattına önemli takviyeler yapan siyah beyazlılar Barcelona'dan ayrılması beklenen Fransız savunmacıya talip oldu. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:11
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Beşiktaş, savunmaya takviye için çalışmalarını sürdürürken gündemine yıldız bir ismi daha aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Siyah-beyazlılar, Barcelona'nın Fransız stoperi için adımlar atıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

BEŞİKTAŞ'TA YENİ ADAY

Akşam'ın Fichajes'ten derlediği habere göre; Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Ayrıca oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

MILAN DA TALİP OLDU

Fransız oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Milan'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

LENGLET'İN TRANSFER GEÇMİŞİ

Barcelona, Clement Lenglet'i 2018-19 sezonunda Sevilla'dan 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

İspanyol devi, Lenglet'i 2022-23 sezonunda Tottenham'a, 2023-24 sezonunda ise Aston Villa'ya kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

SEZON RAKAMI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Barcelona'dan ayrılacak

Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez de sarı kart gördü.

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