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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programları belli oldu!

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ve Sakaryaspor ile İstanbul'da, Gençlerbirliği ile de Kocaeli'nde hazırlık maçı yapacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 17:48
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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programları belli oldu!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü. Burada çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılar, TFF Süper Kupa müsabakasına kadar 3 hazırlık maçı daha yapacak. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek" denildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 TEMMUZ CUMARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

30 TEMMUZ SALI

18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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