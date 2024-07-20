Haberler Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva yorumu

Giovanni van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, “Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Bu performans önümüzdeki haftalar için bize öz güven veriyor. Oyuncularımızın fiziksel durumunu ilerlettikçe her hafta sezona daha da iyi hazırlanmış olacağız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:54
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Giovanni van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva yorumu

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Slovenya kampını değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Kampımız iyi geçti, mutluyum. Bir maçımız iptal oldu. Bugün de oynanmama ihtimali vardı ama maçımız oynandığını için mutluyum. Daha küçük ama zemini iyi olan bir sahada oynadık. İstanbul'a iyi dönüyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyorum, paslarımız ve hareketliliğimiz anlamında. Oyuncularımız da İstanbul'a dönerken iyi hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA'NIN PERFORMANSINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

2 gol 1 asist ile oynayan Mustafa Hekimoğlu'nun performansı hakkında konuşan 49 yaşındaki teknik adam, "Kendisinin performansından dolayı çok mutluyum. Takımımıza var olan yeteneklerimiz beni mutlu ediyor, memnun ediyor. Mustafa da iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkileyene bir oyuncumuz. Bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre bulacaklardır. Öğrenecek ama motivasyonu şu an çok iyi. Kaliteli oyuncularla birlikte oynadıkça bu durum kendisini daha iyi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Giovanni van Bronckhorst, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Bu performans önümüzdeki haftalar için bize öz güven veriyor. Oyuncularımızın fiziksel durumunu ilerlettikçe her hafta sezona daha da iyi hazırlanmış olacağız."

"RAFA SİLVA RİTMİNİ BULUYOR"

Yeni transfer Rafa Silva'nın ritmini bulmaya başladığını aktaran van Bronckhorst, "Rafa çoğunlukla boş pozisyonları buldu. Milot, Mustafa ve Semih ile iyi bir kombinasyonu bizi mutlu etti. Kalitesini Benfica'da yıllarca göstermiş bir oyuncu. Ritmini buluyor Beşiktaş adına. Performansından memnunum. Shakhtar maçına oranla bugün daha iyiydik" diyerek sözlerini noktaladı.

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