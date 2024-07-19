BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekene Semih Kılıçsoy'a Fulham ve Aston Villa talip olmuş ancak siyah-beyazlılar, gelen 18 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. İngiliz basını, milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Siyah-beyazlılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Semih Kılıçsoy geliyor.
Beşiktaş'ın genç yıldızı, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.
Öncesinde Fulham'ın listesinde olan Semih için şimdi Aston Villa devreye girdi.
Premier Lig ekibinin Beşiktaş'a teklifini iletmesi Ada'da heyecan yarattı.
18 yaşındaki futbolcuya 18 milyon Euro'yu bulan bir teklif hazırlanması öne çıkarıldı.
İngiliz basını Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceği belirtildi.
YENİ TEKLİF YAPILACAK
Aston Villa'nın yeni bir teklif hazırlığında olduğu, Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.
Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı.
Milli futbolcu, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Semih'in siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
18 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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