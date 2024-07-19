Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekene Semih Kılıçsoy'a Fulham ve Aston Villa talip olmuş ancak siyah-beyazlılar, gelen 18 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. İngiliz basını, milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 11:00
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BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Geçen sezon ligde gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Siyah-beyazlılar, özellikle Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleriyle büyük ses getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Siyah-beyazlılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Semih Kılıçsoy geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Beşiktaş'ın genç yıldızı, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Öncesinde Fulham'ın listesinde olan Semih için şimdi Aston Villa devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Premier Lig ekibinin Beşiktaş'a teklifini iletmesi Ada'da heyecan yarattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

18 yaşındaki futbolcuya 18 milyon Euro'yu bulan bir teklif hazırlanması öne çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

İngiliz basını Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Aston Villa'nın yeni bir teklif hazırlığında olduğu, Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ HABERİ - Semih Kılıçsoy için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak...

Milli futbolcu, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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