Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yücel, Anderson Talisca ile ilgili Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:32
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirip yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

KARTAL'DAN 3 YENİ İMZA

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde üç yeni oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Kara Kartal; Gabriel Paulista, Rafa Silva ve son olarak İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

SEMİH KILIÇSOY BOMBASI!

Beşiktaş bir yandan transferlere yoğun mesai harcarken diğer yandan da kadrodaki mevcut oyuncuların son durumlarıyla ilgileniyor. Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

REAL MADRİD TAKİBE ALDI!

İspanyol basınından Planeta Madrid'de yer alan habere göre Real Madrid, Beşiktaş ve A Millî Takım'ın yıldızı Semih Kılıçsoy'u takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

"CALAFAT SEMİH'İ İZLİYOR"

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Juni Calafat ve ekibi, kariyerlerinin bir noktasında futbol tarihinin en büyük kulübünün formasını giyebilecek birçok genç futbolcu üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Türkiye'den, adı Semih Kılıçsoy, 18 yaşında ve Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

"PREMIER LİG EKİPLERİ DE İZLİYOR"

Oyuncuyla sözleşme imzalamak isteyen birkaç Premier Lig kulübü var ancak henüz hiçbiriyle prensip anlaşmasına varılmadı. Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var ve Transfermarkt ona 12 milyon euro değer biçiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

"MADRID'İN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE"

Semih, Real Madrid için bir öncelik olarak görülmüyor ya da proje için en cazip oyuncular listesinde yer almıyor ama kulübün gözü, onun üzerinde. Semih, önemli bir forvet olmak için çok iyi niteliklere sahip."

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

HÜSEYİN YÜCEL: AMARTEY TEKLİFİNİ KABUL ETTİK

Öte yandan Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, TFF Genel Kurulu'nda transfer sorularını yanıtladı. Amartey ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik" dedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

"WENDEL İLE İLGİLENMİYORUZ"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgili ise şunları söyledi: "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok."

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca sürprizi! Resmi açıklama geldi

"TALISCA GÜNDEME GELEBİLİR"

Hüseyin Yücel, Beşiktaş taraftarına son olarak Anderson Talisca müjdesi verdi. Yücel, "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

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