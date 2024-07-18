Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu transferler taraftarı heyecanlandırırken Beşiktaş'ta da tarihi bir operasyon başlıyor.
GÖZLER BRAD FRIEDEL'DA
Siyah-beyazlı kulüpteki 19 olan yabancı sayısını düşürmek için Brad Friedel'den haber bekleniyor.
Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine.
Şu ana dek sadece Valentin Rosier ile sözleşme fesih yoluyla vedalaşan Beşiktaş'ta artık ayrılıkların da bir an önce olması isteniyor.
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, başta Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey olmak üzere en az 8-9 oyuncuyu göndermeyi planlıyor.
DİĞER