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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 11:59
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, şampiyonluk hedefi için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Yıldız oyuncu transferleriyle dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, birçok bölge için çalışmalarına da devam ediyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Kara Kartal, şu ana kadar Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi transfer etti.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Bu transferler taraftarı heyecanlandırırken Beşiktaş'ta da tarihi bir operasyon başlıyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

GÖZLER BRAD FRIEDEL'DA

Siyah-beyazlı kulüpteki 19 olan yabancı sayısını düşürmek için Brad Friedel'den haber bekleniyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Şu ana dek sadece Valentin Rosier ile sözleşme fesih yoluyla vedalaşan Beşiktaş'ta artık ayrılıkların da bir an önce olması isteniyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Biletleri kesildi

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, başta Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey olmak üzere en az 8-9 oyuncuyu göndermeyi planlıyor.

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