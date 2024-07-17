TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın istediği Armand Lauriente için Fenerbahçe devrede!

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberde Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de gündemine gelen Sassuolo forması giyen 25 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Armand Lauriente'ye olan ilgisinin sürdüğü belirtildi.

EZELİ RAKİP DEVREDE!

Takvim'de yer alan baberin detaylarında Beşiktaş'ın bu transfer için Parma, Torino ve ile yarış halinde olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun Serie B'de forma giymek istememesi nedeniyle ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 40 maçta sahaya çıkan sol kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Sassuola ile kontratı 2027 yılında sona erecek.