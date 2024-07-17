Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı. Kara Kartal son olarak Brezilyalı yıldız David Neres'i gündemine aldı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:16
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

RESMİ TEMAS BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!

25 MİLYON EURO

Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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