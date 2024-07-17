TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı. Kara Kartal son olarak Brezilyalı yıldız David Neres'i gündemine aldı. İşte haberin detayları...
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Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
RESMİ TEMAS BAŞLAYACAK
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
25 MİLYON EURO
Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.
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