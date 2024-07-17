TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Can Keleş ile anlaştı! İşte ödenecek rakam
Rafa Silva ve Immobile transferleriyle büyük ses getiren Beşiktaş'ta yerli takviyesi için düğmeye basıldı. Siyah beyazlı yönetim geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkatleri çeken Can Keleş ile anlaşma sağladı. İşte transferde ödenecek rakam... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Avusturyalı futbolcu geçen sezon 39 maçta sahaya çıkıp 5 gol, 4 asiste imza attı.
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