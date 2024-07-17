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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Can Keleş ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Rafa Silva ve Immobile transferleriyle büyük ses getiren Beşiktaş'ta yerli takviyesi için düğmeye basıldı. Siyah beyazlı yönetim geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkatleri çeken Can Keleş ile anlaşma sağladı. İşte transferde ödenecek rakam... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:01
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Can Keleş ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Rafa Silva ve Immobile transferleriyle büyük ses getiren Beşiktaş'ta yerli oyuncu takviyesi için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Can Keleş ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Can Keleş ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

22 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan Kartal'ın Karagümrük'e 2 milyon Euro+bonus teklif ettiği ve transferde mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

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