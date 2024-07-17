TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Can Keleş ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Rafa Silva ve Immobile transferleriyle büyük ses getiren Beşiktaş'ta yerli oyuncu takviyesi için düğmeye basıldı.

22 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan Kartal'ın Karagümrük'e 2 milyon Euro+bonus teklif ettiği ve transferde mutlu sona yakın olduğu belirtildi.