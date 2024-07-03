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Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva takıma katıldı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın büyük yankı uyandıran transferi Rafa Silva, takıma katıldı. Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 18:43 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 18:46
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Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva takıma katıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

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