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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Beşıktaş'ın takviye yapmayı düşündüğü bölgelerden biri olan sağ bek mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Kartal'ın, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçen siyah beyazlılar, şartların oluşması halinde temaslarını hızlandıracak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Hücum yönüyle dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 42 karşılaşmada 4 gol, 9 asiste ve 13 gole katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Beşiktaş, Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Yukinari Sugawara transferiyle Uzakdoğu pazarına açılma fırsatı da yakalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Futbolcunun formalarının ülkesinde peynir-ekmek gibi satıldığı öğrenildi. Hollandalılara önemli bir kaynak yaratan 24 yaşındaki sağ bek için Beşiktaş'ta da benzer bir çalışma yapılması durumunda, Kartal'da ülkede önemli bir ticari faaliyet şansına sahip olacak.

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