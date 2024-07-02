TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!

Beşıktaş'ın takviye yapmayı düşündüğü bölgelerden biri olan sağ bek mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Kartal'ın, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği öğrenildi.