TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Japon sağ beke kanca!
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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Beşiktaş, Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Yukinari Sugawara transferiyle Uzakdoğu pazarına açılma fırsatı da yakalamak istiyor.
Futbolcunun formalarının ülkesinde peynir-ekmek gibi satıldığı öğrenildi. Hollandalılara önemli bir kaynak yaratan 24 yaşındaki sağ bek için Beşiktaş'ta da benzer bir çalışma yapılması durumunda, Kartal'da ülkede önemli bir ticari faaliyet şansına sahip olacak.
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