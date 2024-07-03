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Empoli’den İsmajli
Savunma hattına takviye yapmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Ardian İsmajli oldu. Sky Sport ve Di Marzio tarafından özel olarak verilen haberde 27 yaşındaki stoperin siyah beyazlılar tarafından istendiği yazıldı. Empoli ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu geçen sezon 27 maça çıkıp 2 bin 146 dakika süre almıştı.
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