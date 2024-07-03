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Çalışmalar sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Sabah saatlerinde oyuncular sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi. Teknik direktör Giovanni Van Bronchorst yönetiminde günü tek antrenmanla geçen siyah beyazlılar ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut idmanıyla devam eden idman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
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