Haberler Beşiktaş Çalışmalar sürüyor

Çalışmalar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Sabah saatlerinde oyuncular sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi. Teknik direktör Giovanni Van Bronchorst yönetiminde günü tek antrenmanla geçen siyah beyazlılar ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut idmanıyla devam eden idman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Çalışmalar sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Sabah saatlerinde oyuncular sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi. Teknik direktör Giovanni Van Bronchorst yönetiminde günü tek antrenmanla geçen siyah beyazlılar ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut idmanıyla devam eden idman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
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