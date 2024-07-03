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Kevin Carlos sesleri
Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna 2 golcü katmak isteyen Beşiktaş'ta birçok önemli isim gündemde duruyor. Son olarak bonservisi Lens'te olan ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan Adam Buksa da listeye alındı. Ayrıca Yverdon Sport'tan Kevin Carlos için de çalışmalar ilerledi. 23 yaşındaki golcünün kadroya katılmasının olası olduğu ifade edildi. Sebastian Haller ile ilgili de çalışmalar sürüyor.
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