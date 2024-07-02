Haberler Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ve Samet Aybaba milli futbolculara başarılar diledi

Giovanni van Bronckhorst ve Samet Aybaba milli futbolculara başarılar diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Milli takım oyuncuları Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u arayarak başarılar diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 18:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giovanni van Bronckhorst ve Samet Aybaba milli futbolculara başarılar diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, A Milli Takım kampında bulunan Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u arayarak başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samet Aybaba; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile bugün oynayacağı müsabaka öncesinde Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'la görüntülü konuştu.

Futbolculara başarılar dileyen Aybaba, "Tüm takıma başarılar diliyoruz. Bugüne kadar çok önemli şeyler yaptınız. Bu maçı da kazanıp bütün ülkeyi mutlu edeceksiniz. Kaliteniz var, birlikteliğiniz var, duygularınız var. Gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst da milli oyuncularla yaptığı görüşmede şunları söyledi:

"Sizinle tanıştığım için mutluyum. Dün sezonun ilk günüydü. Siz doğal olarak katılamadınız, milli takımdasınız. Ama turnuvadan sonra sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Bugün büyük gün. Türkiye'nin ve Hollanda'nın maçı var. Çeyrek finalde Türkiye-Hollanda maçını izlemek harika olurdu. Umarım ülkenizi ve Beşiktaş'ı gururlandırırsınız. Bugün antrenmanda olacağım ama sizin maçınızı da izleyeceğim. Umarım maçta süre alır ve başarılı bir performans sergilersiniz. Başarılar diliyorum, İstanbul'da görüşürüz."

G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu...
Türk Telekom
DİĞER
TRT 1 sinyal yok hatası çözümü, neden şifre istiyor? EURO 2024 TRT 1 TÜRKİYE AVUSTURYA maçı şifresiz canlı izle ekranı
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca!
Beşiktaş'ta futbolculara sağlık testi!
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ
TRT 1 canlı maç izle
3. Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası 3 Temmuz'da
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
van Bronckhorst ve Aybaba milli futbolculara başarılar diledi van Bronckhorst ve Aybaba milli futbolculara başarılar diledi 18:52
Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca! Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca! 18:48
G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... 18:42
Son şampiyon Vondrousova Wimbledon'a veda etti Son şampiyon Vondrousova Wimbledon'a veda etti 18:22
F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı 18:19
F.Bahçe'den orta saha bombası! Resmi teklif... F.Bahçe'den orta saha bombası! Resmi teklif... 18:08
Daha Eski
Morata kendisi açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Morata kendisi açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 17:14
Tottenham'a İngiliz orta saha! Tottenham'a İngiliz orta saha! 16:51
Cimbom o ismin sözleşmesini yeniledi! Cimbom o ismin sözleşmesini yeniledi! 16:42
Beşiktaş'ta futbolculara sağlık testi! Beşiktaş'ta futbolculara sağlık testi! 16:38
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? 16:05
Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı ne zaman? 15:57