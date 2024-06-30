Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş hız kesmiyor! 3 dünya yıldızı Kartal oluyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş hız kesmiyor! 3 dünya yıldızı Kartal oluyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Giovanni Van Bronckhorst, Paulista, Rafa Silva derken şimdi de Di Maria ve Hummels. Van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, önce Paulista ve Rafa Silva gibi isimlere imza attırdı. Sonra ise ilk aşkı Di Maria ile anlaştı. Bir başka yıldız Hummels an meselesi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş hız kesmiyor! 3 dünya yıldızı Kartal oluyor

Van Bronckhost ile önce teknik patronluk işini bitiren Beşiktaş yönetimi transferde bombaları bir bir patlatıyor. Paulista ile savunmayı, Rafa Silva ile hücum hattını güçlendiren Siyah Beyazlılar, yıldız isim Di Maria ile kanatlara, ünlü stoper Hummels ile de defansa katkı yapmayı planlıyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Benficalı Angel Di Maria ile anlaştıklarını ve Copa America'dan sonra almaya gideceklerini söyledi.

HUMMELS AN MESELESİ

Olağanüstü bir transfer harekatı başlatan Beşiktaş'ın, Haziran ayı itibarıyla Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Mats Hummels ile de her konuda anlaşmaya vardı. Alman futbolcuya yıllık 3 milyon Euro artı bonus ödemeleri yapacak. Geçen sezonu büyük hayal kırıklığı ile kapatan siyah beyazlı taraftarlar yıldızları karşılamak için gün sayıyor.

ANLAŞMA TAMAM

Dortmund'un gözden çıkardığı Sebastian Haller Beşiktaş ile anlaşmak üzere. Siyah beyazlılar uzun süredir transfer etmek istediği Haller konusunda somut adımlar atmaya başladı. Kara Kartal'ın kurmayları Fildişi Sahilli futbolcunun temsilcisi ile bir görüşme daha yaptı. Sebastian Haller ile gerçekleştirilen temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.

G.Saray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor
F.Bahçe'den Coman bombası! Görüşmeler başladı
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
Cenk Tosun F.Bahçe'ye! EURO 2024 sonrası...
İngiltere'ye damga vurdu G.Saray'a geliyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray...
Beşiktaş'a ABD'li orta saha!
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
Pereira - Prochazka maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (29 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Erdoğan Konyaspor'da Yusuf Erdoğan Konyaspor'da 01:04
Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih 00:54
Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... 00:54
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! G.Saray'a Uruguaylı orta saha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 00:54
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 00:54
Daha Eski
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 00:54
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 00:54
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 00:54
İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli 00:54
İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi 00:54
Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... 00:54