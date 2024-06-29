Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan ön liberoya Patrick Berg takviyesi!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan ön liberoya Patrick Berg takviyesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın Bodo/Glimt forması giyenNorveçli ön libero Patrick Berg ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan ön liberoya Patrick Berg takviyesi!

Paulista ve Rafa Silva hamleleri ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Kartal'daki hareketlilik devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Norveç ekibi Bodo/ Glimt forması giyen Patrick Berg'in durumunu takip ediyor. Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Norveçli ön libero için 6-7 milyon euro civarında bir teklif yapılacağı öğrenildi. Takımın kaptanı da olan Berg, alt yapısından yetiştiği kulübün dışında sadece Lens formasını giymişti.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZİ

Norveç Ligi'nde yeni sezon Nisan ayında başladı. Şu ana kadar 12 lig maçına çıkan yıldız isim, takımı adına 1 gol kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın formasını da şu ana kadar 25 kez giyen Berg, ülkesi adına gol kaydedemedi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, tecrübeli futbolcuyu ısrarla istediği öğrenildi. Oyuncu da yeni bir tecrübe yaşamaya sıcak bakıyor.

G.Saray'dan Beşiktaş'a Gronbaek çalımı!
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
DİĞER
Yetkililer harekete geçti! Denizler denetim başladı
HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
Sağ beke scout transferi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi!
Beşiktaş'tan ABD'ye çıkarma!
Canlı dolar ve altın fiyatları
İşte Türkiye'de biten transferler... (2024 yaz transfer dönemi)
GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇMEMİZ GEREKİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! 00:02
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! 00:02
G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! 00:02
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:02
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 00:02
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 00:02
Daha Eski
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 00:02
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 00:02
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 00:02
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 00:02
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 00:02
Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması! Mert Hakan'dan Mourinho ve sözleşme açıklaması! 00:02