TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan ön liberoya Patrick Berg takviyesi!

Paulista ve Rafa Silva hamleleri ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Kartal'daki hareketlilik devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Norveç ekibi Bodo/ Glimt forması giyen Patrick Berg'in durumunu takip ediyor. Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Norveçli ön libero için 6-7 milyon euro civarında bir teklif yapılacağı öğrenildi. Takımın kaptanı da olan Berg, alt yapısından yetiştiği kulübün dışında sadece Lens formasını giymişti.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZİ

Norveç Ligi'nde yeni sezon Nisan ayında başladı. Şu ana kadar 12 lig maçına çıkan yıldız isim, takımı adına 1 gol kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın formasını da şu ana kadar 25 kez giyen Berg, ülkesi adına gol kaydedemedi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, tecrübeli futbolcuyu ısrarla istediği öğrenildi. Oyuncu da yeni bir tecrübe yaşamaya sıcak bakıyor.