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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda özelliklerde forvet konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. O isim Benfica'nın yıldızı Cabral. İşte transferdeki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 14:24
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Beşiktaş, Rafa Silva ve Angel Di Maria'dan sonra bir başka Benficalı için daha harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Record'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde üst sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için Benfica ile harekete geçtiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Cabral, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti.

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