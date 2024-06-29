BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda özelliklerde forvet konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. O isim Benfica'nın yıldızı Cabral. İşte transferdeki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Record'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti.
Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.
BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı.
Cabral, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti.
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