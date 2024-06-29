BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli...

Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.

BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ



Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı.

