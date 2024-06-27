Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda 3 isme kancayı taktı. İşte Kartal'ın çılgın transfer planı... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Takviyelere devam edecek siyah-beyazlılar için flaş isimler ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş'ın İsviçreli 31 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgilendiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Ricardo Rodriguez için Al Shabab, Augsburg ve Inter Miami'nin de ilgisinin bulunduğu aktarıldı. FC Zürich altyapısında yetişen Ricardo Rodriguez, daha sonra Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven ve Torino'da oynadı.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Van Bronckhorst yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol bek arayışları da tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim danışmanı Friedel'in Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi. Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Roma'da 36 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 37 resme maçta 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

İspanyollar müjdeyi verdi: F.Bahçe'den harika teklif!
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
DİĞER
Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! "Maşallah annesinin kopyası"
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?
Dış basından flaş manşet: Muhteşem Türkiye yine...
Juve'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Menajeriyle ilk temas
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Hummels'i bekliyor! 2 gün içinde...
Rota Leonardo Spinazzola
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Haziran)
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE 😋
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden 01:29
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 01:16
Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular 01:16
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 01:16
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:15
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 01:15
Daha Eski
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 01:15
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 01:15
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 01:15
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 01:15
Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... 01:15
G.Saray'a Tete piyangosu! G.Saray'a Tete piyangosu! 01:15