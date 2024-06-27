Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca

Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Takviyelere devam edecek siyah-beyazlılar için flaş isimler ön plana çıkıyor.

Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş'ın İsviçreli 31 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgilendiği kaydedildi.