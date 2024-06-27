Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isme kanca
Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda 3 isme kancayı taktı. İşte Kartal'ın çılgın transfer planı... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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Van Bronckhorst yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol bek arayışları da tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim danışmanı Friedel'in Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi. Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Roma'da 36 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 37 resme maçta 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
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