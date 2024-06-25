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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Rafa Silva'yla görüşmelere başladı! Galatasaray istiyordu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Rafa Silva için harekete geçti ve oyuncuyla görüşmelere başladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:17 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:32
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Rafa Silva'yla görüşmelere başladı! Galatasaray istiyordu...

İç transferde Salih Uçan ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda 2. başkan Hüseyin Yücel, Lizbon'a uçtu ve Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yla görüşmelere başladı.

31 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisinde 52 maça çıkarken 22 gol - 15 asistlik performans sergiledi ve 4 bin 372 dakika sahada kaldı.

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993'te Portekiz'in Forte da Casa kentinde dünyaya geldi. Futbola Povoense Formaçao altyapısında başladı. 2004 yazında Alverca altyapısına transfer oldu ve 2011'e kadar tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2011 yazında Feirense U19'a imza atmasının ardından 2012'de A takıma yükseldi. Başarılı bir yıl geçiren Rafa Silva, 2013'te ise 496 bin Euro'ya Braga'nın yolunu tuttu. 3 yıl burada top koşturan Portekizli yıldız, 2016'da 16 milyon Euro bonservisle Benfica'ya imza attı. Sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...

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