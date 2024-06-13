BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için Zenit ile anlaşma sağladığı ve Portekizli orta saha oyuncusunun Rus ekibine transfer olacağı iddia edilmişti. Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Gedson'un transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Gedson Fernandes transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus basınından RIA Novosti'ye konuşan Medvedev, Gedson transferiyle ilgili bilgilerin doğru olmadığını söyledi.
"BOŞ SPEKÜLASYONDAN İBARET"
Alexander Medvedev konuyla ilgili "Gedson Fernandes'in Beşiktaş'tan Zenit'e transferiyle ilgili bilgiler boş spekülasyonlardan ibarettir" dedi.
Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 maça çıktı.
Portekizli yıldız, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Gedson'un siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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