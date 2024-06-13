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BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için Zenit ile anlaşma sağladığı ve Portekizli orta saha oyuncusunun Rus ekibine transfer olacağı iddia edilmişti. Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Gedson'un transferiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 20:27
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MERT KILIÇ
BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Gedson Fernandes için Zenit ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Konuyla ilgili Rus ekibinden resmi açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Gedson Fernandes transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Rus basınından RIA Novosti'ye konuşan Medvedev, Gedson transferiyle ilgili bilgilerin doğru olmadığını söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

"BOŞ SPEKÜLASYONDAN İBARET"

Alexander Medvedev konuyla ilgili "Gedson Fernandes'in Beşiktaş'tan Zenit'e transferiyle ilgili bilgiler boş spekülasyonlardan ibarettir" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Portekizli yıldız, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gedson Fernandes Zenit'e transfer olacak mı? Başkan resmen açıkladı

Gedson'un siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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