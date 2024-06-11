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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lawrence bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Tavernier’in ardından Glasgow Rangers’ın 30 yaşındaki hücum oyuncusunu Lawrence için kolları sıvadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lawrence bombası!

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Teknık direktörlüğe Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta gözler Hollandalı hocanın eski takımı Rangers'a çevrildi. Daily Record'un haberine göre; bu yaz Beşiktaş'a transfer olması beklenen ikinci Rangers yıldızı Tom Lawrence. İskoç takımının kaptanı James Tavernier'in de siyah beyazlı takımla adı anılıyordu. Haber detayında Beşiktaş'ın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için bir hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Rangers'ın yaz döneminde yeniden bir kadro yapılanmasına gireceği vurgulanırken, teknik direktör Clement'in, Galli futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyip istemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABILIYOR

Lawrence ile Premier Lig'in yeni takımları İpswich Town ve Sheffield United'ın da ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Asıl mevkisini sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen 1.75 boyundaki futbolcu, Galler Milli Takımı'nın formasını 23 kez giydi ve fileleri 3 kez sarstı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gözüken Lawrence'nin, Bronckhorst faktörü nedeniyle Beşiktaş'a transfer olmak istediği de özellikle belirtiliyor.

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