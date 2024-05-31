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Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 16:04 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 16:07
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Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için açıklama geldi.

Konuyla ilgili Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel şu ifadelere yer verdi:

"MOURINHO İLE ORTAK NOKTADA BULUŞMADIK"

Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur. Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır.

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