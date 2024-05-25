Her şey Beşiktaş için

Salih Uçan, Trabzonspor'la oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından mutluydu. Kötü bir dönemden geçmelerine rağmen Türkiye Kupası'nı kazanmalarının önemine vurgu yapan 30 yaşındaki oyuncu, "Otobüste maça gelirken arkadaşlarıma söyledim. 11 aydır birlikteyiz, 10 ayı mutsuz geçirdik. Sakatlıklar, cezalar, mağlubiyet, beraberlik derken çok kötü bir sezon geçirdik. Ama 1 gün, tek bir maç, her şeyi unutturma şansı. Bence herkes kötü geçen sezonu unuttu. Taraftar çok büyük destek verdi, oyuncular çok büyük karakter koydu. Sonucunda galibiyet, çok mutluyuz. Şanslı günümdeydim. Takıma da katkı verdim. Her şey takım için, Beşiktaş için. Sonunda kupa kazandık. Verdiğim katkıdan dolayı da mutluyum. Sözleşmem sona eriyor. Hayırlısı olsun. O konuda bir şey demeyeyim" dedi.