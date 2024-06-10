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Kartal’dan Cimbom’a çalım

Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer listesine ekledi. Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi. Başarılı futbolcu ile daha önce Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu. Ekvadorlu oyuncu, yapılan temaslarda sarı kırmızılılara gelmeye sıcak bakmış. Bitmeye yakın olan transfer son anda olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Kartal’dan Cimbom’a çalım
Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer listesine ekledi. Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi. Başarılı futbolcu ile daha önce Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu. Ekvadorlu oyuncu, yapılan temaslarda sarı kırmızılılara gelmeye sıcak bakmış. Bitmeye yakın olan transfer son anda olumsuz sonuçlandı.
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