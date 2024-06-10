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Kartal’dan Cimbom’a çalım
Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer listesine ekledi. Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi. Başarılı futbolcu ile daha önce Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu. Ekvadorlu oyuncu, yapılan temaslarda sarı kırmızılılara gelmeye sıcak bakmış. Bitmeye yakın olan transfer son anda olumsuz sonuçlandı.
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