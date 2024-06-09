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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Gabriel Paulista için görüşmelere başladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Gabriel Paulista için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 13:39 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 13:51
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Gabriel Paulista için görüşmelere başladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın savunmaya takviye yapacağı bilinirken gündeme Savic gelmişti.

Fakat A Spor'un haberine göre Savic'in maaş talebi yüksek bulundu. Bu nedenle siyah-beyazlılar, Atletico Madrid formasını terleten 33 yaşındaki Gabriel Paulista için harekete geçti.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Futbola ülkesi Brezilya'nın Taboao Serra takımında başlayan Gabriel ardından Vitoria takımının yolunu tuttu.

Vitoria sonrası futbolcunun Avrupa macerası Villarreal ile başladı.

Villarreal'in ardından tecrübeli stoper, İngiliz devi Arsenal'ın yolunu tuttu.

Arsenal'ın ardından ise sırasıyla Valencia ve Atletico Madrid formalarını terletti.

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