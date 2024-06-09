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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda takımın başına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelmesinin ardından kadro planlamalarında önemli değişiklikler söz konusu olacak. Son olarak tecrübeli çalıştırıcının o isimlerle yola devam etmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 10:45
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. sırada bitirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Bu gelişmenin ardından yapılanmaya giden siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Kara Kartal transfer çalışmalarına başlarken, takımdan ayrılacaklar belli olmaya başladı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!

Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.

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