BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Giovanni van Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda takımın başına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelmesinin ardından kadro planlamalarında önemli değişiklikler söz konusu olacak. Son olarak tecrübeli çalıştırıcının o isimlerle yola devam etmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor.
Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor.
Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.
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