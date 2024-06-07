TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor
Bir zamanlar ülkemizde Fenerbahçe'de gösterdiği performansla akıllara kazınan ve şimdilerde İspanyol ekibi Mallorca'nın formasını terleten Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun tekrardan İstanbul'a geri dönmesi söz konusu. İşte detaylar...
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Takımın başına Giovanni van Bronkhorst'u getiren Beşiktaş'ın, Muriqi ile ilgilendiği öğrenildi.
Defence Central'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar bu transferi öncelikle bonservis ödeyerek bitirmeyi hedefliyor. Ayrıca oyuncuyu kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.
Muriqi'nin, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.
İSPANYA'DAN TALİPLİSİ VAR!
Diğer yandan Vedat Muriqi ile tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın ilgilendiği öne sürüldü.
Bu sezon Mallorca ile 33 karşılaşmaya çıkan futbolcu 7 gol attı ve 2 kez asist yaptı.
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