Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Bir zamanlar ülkemizde Fenerbahçe'de gösterdiği performansla akıllara kazınan ve şimdilerde İspanyol ekibi Mallorca'nın formasını terleten Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun tekrardan İstanbul'a geri dönmesi söz konusu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:07
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TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Vedat Muriqi ülkemizde sırasıyla; Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Futbolcu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio'da beklentilerin altında kalan yıldız isim sonrasında İspanyol ekibi Mallorca'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Kosovalı futbolcu burada sergilediği futbolla adından tekrardan söz ettirmeyi başardı. Son olarak oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Takımın başına Giovanni van Bronkhorst'u getiren Beşiktaş'ın, Muriqi ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Defence Central'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar bu transferi öncelikle bonservis ödeyerek bitirmeyi hedefliyor. Ayrıca oyuncuyu kiralama seçeneğine de gidilebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Muriqi'nin, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

İSPANYA'DAN TALİPLİSİ VAR!

Diğer yandan Vedat Muriqi ile tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! İstanbul'a geri dönüyor

Bu sezon Mallorca ile 33 karşılaşmaya çıkan futbolcu 7 gol attı ve 2 kez asist yaptı.

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