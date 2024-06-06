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Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Mats Hummels'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 21:37
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Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi.

Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Mats Hummels'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...

Öte yandan 35 yaşındaki stoperi Avrupa ve Avrupa dışından takımların da istediği belirtildi.

Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...

Ancak Beşiktaş'ın, Alman oyuncuya uzun soluklu sözleşme teklif etmesi sebebiyle transferde avantajlı taraf olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...

Bu sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde sahne olan Mats Hummels, 40 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistle oynadı.

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