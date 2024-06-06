Beşiktaş'tan Hummels bombası! Transferdeki en büyük avantaj...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Mats Hummels'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Ancak Beşiktaş'ın, Alman oyuncuya uzun soluklu sözleşme teklif etmesi sebebiyle transferde avantajlı taraf olduğu ifade edildi.
Bu sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde sahne olan Mats Hummels, 40 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistle oynadı.
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