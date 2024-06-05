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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Onuachu bombası! Pazarlıklar masası kuruluyor

Hücum hattında verimsiz bir sezon biçiren Beşiktaş, forvet hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu sezon Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Paul Onuachu'yu gözüne kestirdi. Yönetim, Southampton ile pazarlık masasını kuruyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Onuachu bombası! Pazarlıklar masası kuruluyor
Teknik direktör belirsizliğini çözememesine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Trabzonspor'da çok etkileyici bir performans sergileyen Paul Onuachu'ya kancayı attı. Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Southampton ile temasa geçerek Njieryalı yıldızın şartlarını sordu. Ancak İngilizler'in Onuachu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve bu nedenle Siyah-Beyazlılar'ın geri adım attığı öğrenildi. Beşiktaş'ın teknik direktörün belirlenmesi sonrasında İngiliz kulübüyle bir kez daha görüşerek pazarlık yapabileceği de belirtiliyor. Trabzonspor formasıyla 26 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Onuachu'nun Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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