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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Onuachu bombası! Pazarlıklar masası kuruluyor
Hücum hattında verimsiz bir sezon biçiren Beşiktaş, forvet hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu sezon Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Paul Onuachu'yu gözüne kestirdi. Yönetim, Southampton ile pazarlık masasını kuruyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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