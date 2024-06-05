TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın devre arası da transfer etmek istediği ancak Valencia'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista için tekrar devreye girdiği ifade edildi.

Takvim'in haberine göre, Kartal'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunu bu kez kadroya katmak için ısrarcı davrandığı öğrenildi.