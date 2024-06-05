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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Geçtiğimiz sezonu hafızalardan silmek isteyen Beşiktaş, transferde kolları sıvadı. Önemli takviyelere imza atmak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattına Brezilyalı yıldızı dahil etmek istiyor. Yönetim, tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın devre arası da transfer etmek istediği ancak Valencia'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista için tekrar devreye girdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Takvim'in haberine göre, Kartal'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunu bu kez kadroya katmak için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki lider stoper eksikliğini tecrübeli yıldızla doldurmak istediği ve kısa süre içerisinde Sambacı ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Transfer olduğu Madrid ekibinde 5 maçta 405 dakika süre bulabilen deneyimli savunma oyuncusuna Körfez ekipleri ve Brezilya'dan da teklifler olduğu iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Hava hakimiyeti ve yerinde müdahaleleri ile öne çıkan Paulista'ya güncel verilere göre 2,5 milyon Euro civarında bir değer biçiliyor.

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