TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Bonservis bedeli ödenmeyecek
Geçtiğimiz sezonu hafızalardan silmek isteyen Beşiktaş, transferde kolları sıvadı. Önemli takviyelere imza atmak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattına Brezilyalı yıldızı dahil etmek istiyor. Yönetim, tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Transfer olduğu Madrid ekibinde 5 maçta 405 dakika süre bulabilen deneyimli savunma oyuncusuna Körfez ekipleri ve Brezilya'dan da teklifler olduğu iddia ediliyor.
Hava hakimiyeti ve yerinde müdahaleleri ile öne çıkan Paulista'ya güncel verilere göre 2,5 milyon Euro civarında bir değer biçiliyor.
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