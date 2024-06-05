TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip iddialı bir kadro kurmak isterken, listenin başında yer alan o yıldız için nabız yokladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Fotomaç'ın haberine göre, transfer bütçesinin uygunluğuna göre 22 yaşındaki genç futbolcu için şartların zorlanacağı bildirildi.
Sezonun ikinci yarısını İspanya LaLiga'dan düşen Granada'da kiralık olarak tamamlayan Pellistri, 15 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı. Sezon genelinde 29 karşılaşmada 2 gol, 3 asist yaptı. Uruguaylı kanat, 19 kez de milli formayı giydi.
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