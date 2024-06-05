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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip iddialı bir kadro kurmak isterken, listenin başında yer alan o yıldız için nabız yokladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracak Beşiktaş, geçtiğimiz sezon en çok aksayan bölgesi olarak dikkat çeken kanatlar için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor

Siyah-beyazlılarda oyuncu izleme ekibinin yönetime sunduğu raporda liste başında Facundo Pellistri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor

Yönetimin, bonservisi Manchester United'daki Uruguaylı sağ açık için nabız yokladığı ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor

Fotomaç'ın haberine göre, transfer bütçesinin uygunluğuna göre 22 yaşındaki genç futbolcu için şartların zorlanacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş o yıldız için nabız yokladı! Listenin başında yer alıyor

Sezonun ikinci yarısını İspanya LaLiga'dan düşen Granada'da kiralık olarak tamamlayan Pellistri, 15 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı. Sezon genelinde 29 karşılaşmada 2 gol, 3 asist yaptı. Uruguaylı kanat, 19 kez de milli formayı giydi.

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