Beşiktaş'ta kontratlar baş ağrıtacak! Tam 7 futbolcu...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan gönderilmek istenen oyuncular için yoğun mesai harcanıyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada 7 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi düşünmüyor.
Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, bu süreci minimum hasarla atlatmak amacında.
Özellikle Rebic ve Chamberlain gibi yüksek maaşlı oyuncuların garanti sözleşmelerini sonlandırmak ise siyah-beyazlılar için önemli bir handikap olacak.
DİĞER