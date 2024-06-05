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Beşiktaş'ta kontratlar baş ağrıtacak! Tam 7 futbolcu...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan gönderilmek istenen oyuncular için yoğun mesai harcanıyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada 7 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:42
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Beşiktaş'ta kontratlar baş ağrıtacak! Tam 7 futbolcu...

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin garanti kontratları çok baş ağrıtacak. Takıma veda eden Ghezzal'ın yanı sıra kiralık gelen Worrall, ayrılan ilk isimler olmuştu.

Beşiktaş'ta kontratlar baş ağrıtacak! Tam 7 futbolcu...

Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi düşünmüyor.

Beşiktaş'ta kontratlar baş ağrıtacak! Tam 7 futbolcu...

Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, bu süreci minimum hasarla atlatmak amacında.

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