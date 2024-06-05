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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni hocasına kavuştu. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 19:07 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 19:15
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, takımın başına Hollandalı hoca Giovanni van Bronckhorst'un getirildiği ifade edildi. 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir.

2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

Gio lakabıyla tanınan van ronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

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