BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için adımlar atmak isteyen siyah-beyazlı ekibe flaş bir haber geldi. Kartal'ın yıldızı Gedson Fernandes'e Arabistan'dan 2 takım talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Gedson Fernandes geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 45 müsabakada forma şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 3 gol atma başarısı gösterdi. Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.
Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Benfica altyapısında yetişen Gedson Fernandes daha sonra Tottenham, Galatasaray ve Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. Başarılı oyuncunun bir sonraki satışından Benfica yüzde 50 pay alacak.
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