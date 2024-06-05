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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için adımlar atmak isteyen siyah-beyazlı ekibe flaş bir haber geldi. Kartal'ın yıldızı Gedson Fernandes'e Arabistan'dan 2 takım talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 19:52
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Süper Lig'de geride kalan sezonda şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e talip çıktığı belirtildi. Portekizli orta saha için Suudi Arabistan'dan 2 kulübün devreye girdiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes konusundaki kararının belli olduğu vurgulandı. Gedson Fernandes için Beşiktaş'a resmi transfer teklifinin gelebileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Benfica ile yaptığı anlaşmadan dolayı Gedson Fernandes için ancak yüksek bedelli teklifleri kabul edeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Gedson Fernandes geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 45 müsabakada forma şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 3 gol atma başarısı gösterdi. Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Benfica altyapısında yetişen Gedson Fernandes daha sonra Tottenham, Galatasaray ve Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. Başarılı oyuncunun bir sonraki satışından Benfica yüzde 50 pay alacak.

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