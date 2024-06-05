BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gedson Fernandes'e Arabistan ekipleri talip oldu! 2 kulüpten transfer yarışı

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes konusundaki kararının belli olduğu vurgulandı. Gedson Fernandes için Beşiktaş'a resmi transfer teklifinin gelebileceği kaydedildi.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Benfica ile yaptığı anlaşmadan dolayı Gedson Fernandes için ancak yüksek bedelli teklifleri kabul edeceği belirtildi.