Haberler Beşiktaş Arnavut golcü Kartal oluyor

Arnavut golcü Kartal oluyor

Beşiktaş ile ilgili Rusya’dan flaş bir iddia geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan’da forma giyen forvet Mirlind Daku’ya teklifte bulunduğu kaydedildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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Arnavut golcü Kartal oluyor

Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen, Cenk Tosun ile de yeni kontrat için henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta takviye yapılacak bölgelerden birisi de hücum hattı olacak. Bu mevki için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş ile ilgili Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Kartal, Rubin Kazan'ın golcüsü Mirlind Daku'ya transfer teklifi yaptı. Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen Daku, 10 gol atarken, 4 de asist kaydetti. Kariyerinde 232 maça çıkan 1.5 milyon Euro değerindeki Daku, 109 gol ve 21 asistle, 130 gole etki etti.

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Öte yandan, forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fildişi Sahilili milli futbolcu Sebastian Haller'den vazgeçmiyor. Bild'in haberine göre Beşiktaş forvet oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Dortmund onu yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bırakmak istediğini iletti. Beşiktaş bu rakamı vermek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor. Ancak Türk tarafının teklif ettiği rakamlar Dortmund'un istediği rakam arasında büyük fark var kıran kırana pazarlık devam ediyor ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı

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