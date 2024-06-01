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TRANSFER HABERİ: Talisca paylaşılamıyor! Şimdi de Beşiktaş devrede

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, yaz transfer döneminin gözdesi konumunda yer alıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Brezilyalı yıldıza bir başka Süper Lig devi Beşiktaş talip oldu. Transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlıların teklifini gönderdiği ileri sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Talisca paylaşılamıyor! Şimdi de Beşiktaş devrede

Her transfer döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de Talisca ismi daha ilk andan gündeme geldi. İddianın sahibi Suudi Arabistan'ın Al-Youm gazetesi.

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TRANSFER HABERİ: Talisca paylaşılamıyor! Şimdi de Beşiktaş devrede

Beşiktaş teklif gönderdi. Al-Nasr kulübü Talisca'nın önümüzdeki transfer döneminde takımından ayrılmasını onaylamaya hazır.

TRANSFER HABERİ: Talisca paylaşılamıyor! Şimdi de Beşiktaş devrede

Beşiktaş'ın teklifinin yanı sıra Brezilya'dan Corinthians'ın da, Talisca'yı kadrosuna katmak istediği biliniyor.

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