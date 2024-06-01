TRANSFER HABERİ: Talisca paylaşılamıyor! Şimdi de Beşiktaş devrede
Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, yaz transfer döneminin gözdesi konumunda yer alıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Brezilyalı yıldıza bir başka Süper Lig devi Beşiktaş talip oldu. Transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlıların teklifini gönderdiği ileri sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Al-Nassr kulübü Brezilya'dan gelecek teklifi de değerlendirmeye alıp, Talisca ile beraber kariyer planına noktayı koyacak. Brezilyalı oyuncuyu satacak.
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