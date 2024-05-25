Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Yeni sezona yeni teknik direktörle girmeyi planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor. İki ezeli rakip de listenin ilk sırasına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu aldı. Roma'dan ayrılmasının ardından takım çalıştırmayan Portekizli hoca, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:26
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Roma'dan ocak ayında ayrılan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki yeri sıcaklığını koruyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

İLK AÇIKLAMA AZİZ YILDIRIM'DAN!
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı sırada yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam ile görüşme yaptıklarını söylemişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

BEŞİKTAŞ: MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜK
Beşiktaş'ta ise ikinci başkan Hüseyin Yücel, Hatayspor karşılaşmasının ardından, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Yücel, "Jose Mourinho'nun ücretini ben karşılayacağım. 15 Milyon euro maaş yalan haber! 10 Milyon euro'nun altında olacak!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Sponsorlarla birlikte ücreti ben karşılayacağım! Talisca'yı mı istersin, Jose Mourinho'yu mu? Siz söyleyin! Bir ay önce Jose Mourinho ile İstanbul'da bir otelde görüştük! İstanbul'a getirdik, evet! Evet!" sözlerini sarf etmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Mourinho ile görüştüğünü açıklamasının ardından ise, "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul'a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar." şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

AZİZ YILDIRIM: 'UMUYORUM GELECEĞİM' DEDİ
Aziz Yıldırım, son olarak 24 Mayıs Cuma günü, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise 'Umuyorum geleceğim' dedi." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in açıkladığı Jose Mourinho dışında hoca adayları arasında Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin de yer alıyor. Portekizli teknik adamın, Trabzonspor ile oynanan kupa finalini izlediği öğrenildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

SUUDI ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR!
Yeni sezondaki takımı merak edilen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan da talipler var.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe cephesi ve Beşiktaş'tan bu açıklamalar gelirken Jose Mourinho da geleceğine dair bir açıklama yaptı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Portekizli teknik adam, "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." diye konuştu.

Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti
G.Saray'dan dünya yıldızı bombası! Bedavaya geliyor
DİĞER
38 yaşında 38 beden! Hadise'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı! Meğer formunu bunlara borçluymuş...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar
F.Bahçe'ye tarihi çalım! Yeni transfer İstanbul'a geldi
G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi Ajax
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman?
Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar!
İstanbul barajlarında son durum (25 Mayıs)
e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ | e-YDS 2024/6 sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika?
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? 12:44
Las Palmas - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Las Palmas - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:42
Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta 12:42
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? 12:40
F.Bahçe'de gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! F.Bahçe'de gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! 12:35
Getafe - Mallorca maçı ne zaman? Getafe - Mallorca maçı ne zaman? 12:35
Daha Eski
F.Bahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak F.Bahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak 12:33
Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda 12:28
Mourinho'dan açıklama geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Mourinho'dan açıklama geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 12:26
Başkan adayları oylarını kullandı! Başkan adayları oylarını kullandı! 12:15
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? 11:32
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? 11:29