Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi
Son dakika spor haberi: Yeni sezona yeni teknik direktörle girmeyi planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor. İki ezeli rakip de listenin ilk sırasına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu aldı. Roma'dan ayrılmasının ardından takım çalıştırmayan Portekizli hoca, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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İLK AÇIKLAMA AZİZ YILDIRIM'DAN!
BEŞİKTAŞ: MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜK
Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi.
Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti.
Yücel, "Jose Mourinho'nun ücretini ben karşılayacağım. 15 Milyon euro maaş yalan haber! 10 Milyon euro'nun altında olacak!
Sponsorlarla birlikte ücreti ben karşılayacağım! Talisca'yı mı istersin, Jose Mourinho'yu mu? Siz söyleyin! Bir ay önce Jose Mourinho ile İstanbul'da bir otelde görüştük! İstanbul'a getirdik, evet! Evet!" sözlerini sarf etmişti.
Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Mourinho ile görüştüğünü açıklamasının ardından ise, "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri.
Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul'a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar." şeklinde konuşmuştu.
AZİZ YILDIRIM: 'UMUYORUM GELECEĞİM' DEDİ
Aziz Yıldırım, son olarak 24 Mayıs Cuma günü, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise 'Umuyorum geleceğim' dedi." sözlerini sarf etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in açıkladığı Jose Mourinho dışında hoca adayları arasında Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin de yer alıyor. Portekizli teknik adamın, Trabzonspor ile oynanan kupa finalini izlediği öğrenildi.
SUUDI ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR!
Yeni sezondaki takımı merak edilen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan da talipler var.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe cephesi ve Beşiktaş'tan bu açıklamalar gelirken Jose Mourinho da geleceğine dair bir açıklama yaptı.
Portekizli teknik adam, "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." diye konuştu.
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