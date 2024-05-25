Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dev yarışı! Jose Mourinho'dan açıklama geldi

Sponsorlarla birlikte ücreti ben karşılayacağım! Talisca'yı mı istersin, Jose Mourinho'yu mu? Siz söyleyin! Bir ay önce Jose Mourinho ile İstanbul'da bir otelde görüştük! İstanbul'a getirdik, evet! Evet!" sözlerini sarf etmişti.

Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Mourinho ile görüştüğünü açıklamasının ardından ise, "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri.