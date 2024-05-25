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Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta şok transfer gelişmesi yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmaları devam eden siyah beyazlılarda yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:01
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Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Ligde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, kupada nefes aldı.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Ziraat Türkiye Kupası finalinden Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve zafere uzandı.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Ayrıca siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

İşleri yoluna sokmaya başlayan Kara Kartal'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Beşiktaş'ta birçok ismin takımdan ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Ancak siyah-beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yıldız isim takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Beşiktaş'la anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu

Tosun Paşa ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.

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