Beşiktaş'ta şok gelişme! Ayrılık kararını kimse beklemiyordu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta şok transfer gelişmesi yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmaları devam eden siyah beyazlılarda yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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İşleri yoluna sokmaya başlayan Kara Kartal'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor.
Beşiktaş'ta birçok ismin takımdan ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması planlanıyor.
Ancak siyah-beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yıldız isim takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Beşiktaş'la anlaşma sağlayamadı.
Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Tosun Paşa ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Cenk Tosun'u Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor da istiyor.
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