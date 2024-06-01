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Rota eski Galatasaraylı
Gelecek sezon iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, İtalyan futbol adamı Morgan de Sanctis ile sportif direktörlük görevi için bir görüşme yaptığı öğrenildi. 47 yaşındaki De Sanctis, 2 yıldır İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da sportif direktör olarak çalışıyordu. De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da oynamıştı.
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