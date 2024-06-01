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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan gündem yaratan bir hamle geldi. Forvet hattına nokta atışı bir takviye planlayan siyah-beyazlılar, uzun süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fransız yıldızın peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Anthony Martial için harekete geçti.

Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da 28 yaşındaki Fransız santrforla ilgilendiği söylendi. Haber detayında 28 yaşındaki forveti isteyenler arasında Suudi Arabistan, MLS ve Meksika'dan takımların da olduğu ifade edildi.

Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Bonservisi elinde bulunan Fransız hücum oyuncusunun yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği ifade edildi. 2015 yılında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmi maça çıkan Anthony Martial bu karşılaşmalarda 90 gol, 47 asistlik skor katkısı sağladı.

Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Anthony Martial geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 19 maça çıktı. 629 dakika sahada kalan Martial takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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