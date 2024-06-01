Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan gündem yaratan bir hamle geldi. Forvet hattına nokta atışı bir takviye planlayan siyah-beyazlılar, uzun süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fransız yıldızın peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bonservisi elinde bulunan Fransız hücum oyuncusunun yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği ifade edildi. 2015 yılında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmi maça çıkan Anthony Martial bu karşılaşmalarda 90 gol, 47 asistlik skor katkısı sağladı.
Anthony Martial geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 19 maça çıktı. 629 dakika sahada kalan Martial takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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