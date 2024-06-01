Transferde dev çalım! Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Anthony Martial için harekete geçti.

Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da 28 yaşındaki Fransız santrforla ilgilendiği söylendi. Haber detayında 28 yaşındaki forveti isteyenler arasında Suudi Arabistan, MLS ve Meksika'dan takımların da olduğu ifade edildi.