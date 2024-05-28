Kupaya tutundu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tamamlandı. Beşiktaş, 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucu sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Rakip ağları 52 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 47 gole engel olamadı. Bu dönem aynı zamanda, Beşiktaş'ta puan olarak son 12 yılın en kötü sezonu oldu. Kartal en son; 2011-12 sezonunu 55 puanla kapatarak taraftarını üzmüştü. Beşiktaş, 55 puan topladığı 2011-12'de Süper Lig'i 4. tamamlamıştı.

11. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Feda sezonu olarak bilinen 2012-13'te dahi 58 puan toplayarak ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, son 12 sezonun en kötü puan ve derecesini yapmış oldu. Beşiktaş bu kötü döneme rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılmayı başardı. Türkiye kupası Finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesinde götürdü. Kara Kartal, böylelikle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı da kazandı.

5 TEKNİK ADAM GETİRİLDİ

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla 7'si Süper Lig, 8'i de Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere 15 maça çıktı. Güneş, Avrupa'da 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

YILMAZ VE ÇALIMBAY

Şenol Güneş'in ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz geldi. Yılmaz'ın bu macerası 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Ligde 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ise Bodo/Glimt'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenildi. Ardından Rıza Çalımbay dönemi başladı. Çalımbay'ın ikinci Beşiktaş serüveni sadece 7 maç sürdü. Ligde 5 müsabakaya çıkan Çalımbay idaresindeki Kartal, 2 galibiyet, 2 mağlu-biyet ve 1 beraberlik aldı.

HAYAL KIRIKLIĞI SANTOS

Çalımbay sonrası ligde takımın başında 3 mücadelede yer alan Topraktepe ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle görevi Santos'a devretti. Santos da beklentileri karşılayamadı. Lig'de 13, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma olmak üzere toplam 16 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu 1.56 puan ortalamasıyla Kartal yolları ayrıldı.

YENİDEN TOPRAKTEPE

Santos'tan sonra takım yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. Topraktepe, ikinci döneminde Süper Lig'de 6 maçta 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alırken, Türkiye Kupası şampiyonluğuyla hem sezonu hem de kariyerini taçlandırdı.

2011- 12'DEN SONRA EN DÜŞÜĞÜ

Sezonu 56 puanda bitiren Beşiktaş, 2011- 2012'den sonra en düşük puanda kaldı. Kartal, söz konusu sezonu 55 puanla dördüncü basamakta bitirmişti. Sıralama olarak bakıldığında ise 2021-2022 sezonu tekrarlandı.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Süper Lig'in ilk yarısında siyah-beyazlı takımda yönetim değişikliği de yaşadı. Konferans Ligi'nde iç sahada alınan 3-2'lik Lugano yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de seçime gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında da başkanlığa Hasan Arat seçildi. Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.

DERBİ KAZANAMADI

Kartal, Süper Lig'de sezonu derbi galibiyeti alamadan kapadı. Fenerbahçe'ye 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybeden siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi. Bu sonuçlarla, 2014-15'ten sonra ligi derbilerde 3 puan alamadan kapadı.