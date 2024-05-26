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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli çalıştırıcı hakkında ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası zaferinin ardından teknik direktör gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda ibrenin yabancıya döndüğü kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

Avrupa'da başarıyı getirecek bir hocayla anlaşmanın peşinde olan siyahbeyazlılar, Jose Mourinho'yu ikna etmenin yollarını arıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

Sabah'ın haberine göre İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in görüştüklerini açıkladığı tecrübeli çalıştırıcının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı yakın takibe aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

Tarafların, bu hafta içinde üçüncü kez bir araya geleceği belirtildi. Kendisi ve ekibinin alacağı ücretin yanı sıra yüksek transfer bütçesi isteyen Mourinho ile anlaşma sağlanamaması durumunda listede yer alan diğer yabancı teknik adamlara dönülecek.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

PAOK'la bir kez daha Yunanistan şampiyonluğu yaşayan Razvan Lucescu ve River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo adaylar arasında yer alıyor.

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