TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Jose Mourinho gerçeği! Meğer kupa finalinde...

Tarafların, bu hafta içinde üçüncü kez bir araya geleceği belirtildi. Kendisi ve ekibinin alacağı ücretin yanı sıra yüksek transfer bütçesi isteyen Mourinho ile anlaşma sağlanamaması durumunda listede yer alan diğer yabancı teknik adamlara dönülecek.