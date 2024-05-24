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Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Türkiye Kupası haberleri: Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK-TS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 08:36
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Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – BEŞİKTAŞ HAK ETTİ

Güzel bir bahar havası ve tribünlerde ortalama 75.000 taraftarın takımlarını desteklediği Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali muhteşem bir futbol ortamında, denk kuvvetler olarak başladı. Fakat mücadelenin daha 14. dakikasında Colley'in refakatçi gibi takip ettiği Trabzonspor'un golcü ve formda ismi Paul Onuachu Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş birçok pozisyon üretti ama ilk yarının son dakikasına kadar tüm atakları Uğurcan başarıyla durdurdu. Uzatma dakikalarının sonunda Salih'in ceza sahası içerisinde çevirdiği topu Bardhi eliyle kesince Beşiktaş penaltıyı kazandı. Ghezzal ile penaltıyı gole çeviren Beşiktaş durumu eşitledi.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı çok zevkli bir karşılaşma devam ederken, sahanın yıldızı Gedson'un büyük mücadelesi sonucu topla buluşan Muleka'nın muhteşem pasıyla savunma arkasına sarkan Salih kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Golün akabinde Ghezzal'in muhteşem topu direkte patlarken yorgunluk belirtileri de gören Serdar Topraktepe yerine Rashica'yı oyuna aldı. Bu arada Mert'te harika bir refleks ile Trabzonspor'un mutlak gol pozisyonlarını kurtardı. Maç boyunca iki kalecide müthiş kurtarışlarıyla maçın daha farklı bir skorla bitmesini engelledi.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçın en iyi oyuncularından müthiş mücadele eden Muleka sakatlanarak yerini Aboubakar'a bıraktı. Trabzonspor'un beraberliği yakalamasını hemen ardından oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş maç uzatmalara giderken Al-Musrati'nin muhteşem vururuşuyla galibiyeti ve kupayı getiren golü buldu. Fedakar kaptan Necip ve sahanın en iyilerinden Muçi oyundan çıkarken yerine Warrall ve Semih oyuna dahil oldu. Beşiktaş 3-2 galip gelerek Ziraat Türkiye kupası'nı 11. kez müzesine götürdü ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa ligi play-off turuna katılmaya hak kazandı.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – MUHTEŞEM

İki takımını da kutluyorum sadece finale kadar geldikleri için değil; kıran kırana ama kavgasız gürültüsüz bir derbi oynanabileceğini de gösterdikleri için.… Trabzonspor kontrolsüz bir hırsla başladı maça Beşiktaş ise sakin ve organizeydi. Onuachu deyim yerindeyse Trabzon'dan İstanbul'a kadar top sürerken yanına kimseyi yaklaştırmadı ve şık bir vuruşla da ağları buldu..

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İşin ilginci bu gol Beşiktaş'ı uyandırırken Trabzonspor'un derin bir uykuya dalmasına sebep oldu. Artık maçın patronu Beşiktaş'tı.. Bordo-Mavili oyuncular soyunma odasına önde gitmenin hayalini kurduğu anda, son saniyede gelen penaltıyla Karadeniz Fırtınası'na gecenin şokunu da yaşatmış oldular. Ardından bir çok pozisyon yaşandı ve Ghezzal'ın müthiş vuruşu da direkten döndü. O olmadı, bu nasıl kaçtı derken Salih kafasında kurguladığı pozisyonu adeta Muleka'ya tarif etti ve onun şık pasını da kafayla ağlara gönderdi. Artık Trabzonspor daha fazla risk almak zorundaydı…

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı da öyle yaptı ama Sanırım biraz abarttı. Çünkü Trezeguet, Pepe ve Umut'u sahaya sürdüğünde aslında orta sahayı boşaltmıştı ve Beşiktaş'ın en güçlü yeri orasıydı ve dahası orada muhteşem oynayan bir Al Musrati vardı. Nitekim Pepe beraberliği sağlamış olsa da hemen ardından muhteşem bir golle gecenin adamı Musrati, "bu kupa bizim olacak" vuruş yapıp maçın sonucunu ve kupanın sahibini belirledi. Beşiktaş'ta Musrati'yle birlikte, Gedson, Ghezzal, Salih, Necip, Masuaku da finalin en iyileri arasına isimlerini yazdırdılar. Ligde sezon başından beri bir türlü bekleneni veremeyen Beşiktaş böylece yer yerden yere vurulduğu sezonu bir kupayla kapatmayı garanti etti belki ikincisi de gelecek…

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – AL MUSRATİ FARKIYLA

Muhteşem bir final oldu. İki takım taraftarı da olağanüstüydü. Beşiktaş'ı zafere taşıyan isim Al-Musrati oldu. İki kişilik değil üç kişilik futbol oynadı. Musrati, Salih ve Gedson'un bu kadar güçlü futboluna; Berat, Umut ve Bardhi ile mi karşılık vereceksiniz? Bu mümkün değildi. Olmadı da zaten.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı, Onuachu'nun jeneriklik golünden sonra hemen skoru koruma taktiğini devreye soktu. Bu durum Beşiktaş'ı oyuna ortak etti. Oysa ikinci gol için için yüklense belki de kupa Trabzon'un olacaktı. Fountas ve Umut Güneş tel tel döküldü. Orsic neden alındı? Yakında bu kadar formsuz ve kalitesiz oyuncu varken Orsic bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak?

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trezeguet girdikten sonra Trabzonspor futbol oynamaya başladı. Abdullah Avcı, 2. yarıya Trezeguet ile neden başlamadı? Oysa Abdullah Avcı böyle finalleri çok iyi oynardı. Bu maçta Avcı da hayal kırıklığı yarattı.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş sezonu kurtarma maçında harika bir futbol ortaya koydu. Musrati bu yüzden 12 milyon euro işte. Büyük oyuncular büyük oynar. Musrati de bunu yaptı. Beşiktaş hak ederek kupayı kazandı. Trabzonspor'un bu kadrosu, böylesine savaşan güçlü bir Beşiktaş karşısına son ana kadar savaştı. Ama bu finalde kalite kazandı. O kalitenin ismi de Al-Musrati idi.

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