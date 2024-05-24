Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İşin ilginci bu gol Beşiktaş'ı uyandırırken Trabzonspor'un derin bir uykuya dalmasına sebep oldu. Artık maçın patronu Beşiktaş'tı.. Bordo-Mavili oyuncular soyunma odasına önde gitmenin hayalini kurduğu anda, son saniyede gelen penaltıyla Karadeniz Fırtınası'na gecenin şokunu da yaşatmış oldular. Ardından bir çok pozisyon yaşandı ve Ghezzal'ın müthiş vuruşu da direkten döndü. O olmadı, bu nasıl kaçtı derken Salih kafasında kurguladığı pozisyonu adeta Muleka'ya tarif etti ve onun şık pasını da kafayla ağlara gönderdi. Artık Trabzonspor daha fazla risk almak zorundaydı…

Abdullah Avcı da öyle yaptı ama Sanırım biraz abarttı. Çünkü Trezeguet, Pepe ve Umut'u sahaya sürdüğünde aslında orta sahayı boşaltmıştı ve Beşiktaş'ın en güçlü yeri orasıydı ve dahası orada muhteşem oynayan bir Al Musrati vardı. Nitekim Pepe beraberliği sağlamış olsa da hemen ardından muhteşem bir golle gecenin adamı Musrati, "bu kupa bizim olacak" vuruş yapıp maçın sonucunu ve kupanın sahibini belirledi. Beşiktaş'ta Musrati'yle birlikte, Gedson, Ghezzal, Salih, Necip, Masuaku da finalin en iyileri arasına isimlerini yazdırdılar. Ligde sezon başından beri bir türlü bekleneni veremeyen Beşiktaş böylece yer yerden yere vurulduğu sezonu bir kupayla kapatmayı garanti etti belki ikincisi de gelecek…