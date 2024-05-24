Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Son dakika Türkiye Kupası haberleri: Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK-TS spor haberi)
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TURGAY DEMİR – MUHTEŞEM
İki takımını da kutluyorum sadece finale kadar geldikleri için değil; kıran kırana ama kavgasız gürültüsüz bir derbi oynanabileceğini de gösterdikleri için.… Trabzonspor kontrolsüz bir hırsla başladı maça Beşiktaş ise sakin ve organizeydi. Onuachu deyim yerindeyse Trabzon'dan İstanbul'a kadar top sürerken yanına kimseyi yaklaştırmadı ve şık bir vuruşla da ağları buldu..
İşin ilginci bu gol Beşiktaş'ı uyandırırken Trabzonspor'un derin bir uykuya dalmasına sebep oldu. Artık maçın patronu Beşiktaş'tı.. Bordo-Mavili oyuncular soyunma odasına önde gitmenin hayalini kurduğu anda, son saniyede gelen penaltıyla Karadeniz Fırtınası'na gecenin şokunu da yaşatmış oldular. Ardından bir çok pozisyon yaşandı ve Ghezzal'ın müthiş vuruşu da direkten döndü. O olmadı, bu nasıl kaçtı derken Salih kafasında kurguladığı pozisyonu adeta Muleka'ya tarif etti ve onun şık pasını da kafayla ağlara gönderdi. Artık Trabzonspor daha fazla risk almak zorundaydı…
Abdullah Avcı da öyle yaptı ama Sanırım biraz abarttı. Çünkü Trezeguet, Pepe ve Umut'u sahaya sürdüğünde aslında orta sahayı boşaltmıştı ve Beşiktaş'ın en güçlü yeri orasıydı ve dahası orada muhteşem oynayan bir Al Musrati vardı. Nitekim Pepe beraberliği sağlamış olsa da hemen ardından muhteşem bir golle gecenin adamı Musrati, "bu kupa bizim olacak" vuruş yapıp maçın sonucunu ve kupanın sahibini belirledi. Beşiktaş'ta Musrati'yle birlikte, Gedson, Ghezzal, Salih, Necip, Masuaku da finalin en iyileri arasına isimlerini yazdırdılar. Ligde sezon başından beri bir türlü bekleneni veremeyen Beşiktaş böylece yer yerden yere vurulduğu sezonu bir kupayla kapatmayı garanti etti belki ikincisi de gelecek…
ZEKİ UZUNDURUKAN – AL MUSRATİ FARKIYLA
Muhteşem bir final oldu. İki takım taraftarı da olağanüstüydü. Beşiktaş'ı zafere taşıyan isim Al-Musrati oldu. İki kişilik değil üç kişilik futbol oynadı. Musrati, Salih ve Gedson'un bu kadar güçlü futboluna; Berat, Umut ve Bardhi ile mi karşılık vereceksiniz? Bu mümkün değildi. Olmadı da zaten.
Abdullah Avcı, Onuachu'nun jeneriklik golünden sonra hemen skoru koruma taktiğini devreye soktu. Bu durum Beşiktaş'ı oyuna ortak etti. Oysa ikinci gol için için yüklense belki de kupa Trabzon'un olacaktı. Fountas ve Umut Güneş tel tel döküldü. Orsic neden alındı? Yakında bu kadar formsuz ve kalitesiz oyuncu varken Orsic bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak?
Trezeguet girdikten sonra Trabzonspor futbol oynamaya başladı. Abdullah Avcı, 2. yarıya Trezeguet ile neden başlamadı? Oysa Abdullah Avcı böyle finalleri çok iyi oynardı. Bu maçta Avcı da hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş sezonu kurtarma maçında harika bir futbol ortaya koydu. Musrati bu yüzden 12 milyon euro işte. Büyük oyuncular büyük oynar. Musrati de bunu yaptı. Beşiktaş hak ederek kupayı kazandı. Trabzonspor'un bu kadrosu, böylesine savaşan güçlü bir Beşiktaş karşısına son ana kadar savaştı. Ama bu finalde kalite kazandı. O kalitenin ismi de Al-Musrati idi.
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