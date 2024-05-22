BEŞİKTAŞ HABERLERİ. Hasan Arat'tan Türkiye Kupası sözleri! "Bizim DNA'mızda var"

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, dev mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın sözlerinden satır başları:

Güzel bir final olmasını diliyoruz. Takımımız hazır. Sakatlıklar hemen hemen toparladı. Taraftarımızı üzen bir sezon oldu. Beşiktaş, kupayı alarak bu sezonu unutturmak istiyor.

"HAKKANİYETLİ YÖNETECEKLERİNE İNANIYORUZ"

VAR'da yabancı hakem istemiştik. Federasyonu bunu olumlu karşıladı, yabancı hakem atandı. Diğer hakemlerle ilgili eleştiriler olabilir. Hakkaniyetli yöneteceklerine inanıyoruz. Hakemlerin bu maçın yurt içi ve yurt dışından izleneceğini bilerek ona göre yönetmelerini diliyoruz.

Ben görüşmelerimi yaptım. Hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceklerini söylediler. Buna inanıyorum. Aksi halde kendileri üzülürler.

"DNA'MIZDA KUPA KALDIRMAK VAR"

Beşiktaş'ın DNA'sında kupa kaldırmak var. Kötü bir sezon geçirmiş olabiliriz ama kupa Çarşı'ya inecek.