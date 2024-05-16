Beşiktaş Emlakjet 92-74 Manisa Büyükşehir Belediye Spor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 92-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Beşiktaş'ta Derek Needham oldu.

Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Manisa Büyükşehir Belediye Spor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 92-74

SALON: BJK Emlakjet Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 21, Mitchell 7, Delgado 12, Needham 23, Kerem Konan 4, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 14, Cruz 12, Anderson 16, Terry 11, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 5, Mustafa Görür 8, Sinan Sağlam 2, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz, Luther

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 45-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62